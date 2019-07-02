"شيفروليه" تبيع سيارة رياضية بسعر خيالي!

تمكنت دار Barrett-Jackson للمزادات من بيع سيارة Chevrolet Corvette C7 بسعر خيالي بلغ مليونين و700 ألف دولار.

وجاءت هذه السيارة بهيكل أسود غاية في الانسيابية مصنوع من المعدن وألياف الكربون، تزينه عجلات رياضية كبيرة، وفرامل مميزة حمراء اللون، وواجهة أمامية مزودة بفتحات هوائية كبيرة تساعد على تدفق الهواء بشكل يزيد ثبات المركبة أثناء السرعات الفائقة.

vesti.ru

أما من الداخل فأتت هذه المركبة بقمرة مزودة بمقاعد جلدية يتداخل فيها اللونان الأسود والأحمر بصورة أنيقة وجذابة، وفيها واجهة قيادة عليها مقود رياضي مميز مصنوع من ألياف الكربون.

vesti.ru

ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان بفضل محرك رياضي بـ 8 أسطوانات، وسعة 6.2 لتر، وعزم 650 حصانا.

vesti.ru

المصدر: فيستي