"مرسيدس" تطلق رباعية دفع غاية في الأناقة

كشفت "مرسيدس" مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات GLS الرباعية الدفع التي تصنف من أكثر السيارات الفارهة تميزا في العالم.

وجاءت GLS الجديدة بهيكل كبير وأنيق بطول 5 أمتار وعرض 190 سنتيمترا، تميزه الواجهة الأمامية المزينة بشبك عريض وعليه شعار "مرسيدس" وشبك مطلي بالكروم.

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أما قمرة السيارة فجاءت بتصميم عصري يتميز بإضاءة داخلية يمكنها تغيير ألوانها وفقا لرغبة السائق، وزودت بواجهة قيادة متطورة عليها شاشة كبيرة تمتد على نصف طولها تقريبا.

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كما أتت بمقاعد مريحة تتسع لـ 7 ركاب، مكسوة بأفخم أنواع الجلود، ويمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أزرار كهربائية.

وستطرح هذه المركبة بعجلات أنيقة بمقاس 21 إنش، ومحركات بـ 8 أسطوانات وعزم 340 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.2 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 235 كلم/ساعة.

المصدر: فيستي