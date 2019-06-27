"أودي" تعدّل Q7 الأسطورية

استعرضت "أودي" مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات Q7 رباعية الدفع، التي يعشقها الملايين حول العالم.

وتميز النموذج الجديد من Q7 بواجهة أمامية مزينة بشبك عريض ومصابيح متطورة يمكن استعمالها كمصابيح السيارات العادية أو إنارتها على شكل خطوط جذابة تعمل بتقنيات LED.

كما جاءت هذه السيارة بقمرة تتسع لـ 7 ركاب، فيها واجهة قيادة متطورة مثبت عليها 3 شاشات تعمل باللمس، اثنتان في منتصفها وواحدة قبالة السائق مباشرة، يمكن استخدامها للتحكم بأنظمة المولتيميديا والصوت، وعرض الصور من الكاميرات التي تظهر محيط السيارة بالكامل.

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كما زودت Q7 الجديدة بأنظمة إلكترونية للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، وحساسات للمطر وقياس معدل الإضاءة الخارجية، وأنظمة للتحكم بحركة كل عجلة على حدة.

وستطرح بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 لتر، وعزم 230 و280 حصانا، تعمل على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم في أقل من 5 ثوان.

المصدر: فيستي

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