ملعقة صغيرة من البنزين تكفي لمسافة 75 كم

تشهد السويد سنويا، مسابقة Delsbo Electric، لتحديد واسطة النقل الأكثر اقتصادا في الوقود بين وسائل النقل التي تسير على السكك.

ووفقا لشروط المسابقة، يجب على واسطة النقل هذه، أن تحمل ما لا يقل عن 6 ركاب لمسافة 3.36 كم، وتنفق خلال ذلك، أقل قدر ممكن من الطاقة.

وتنص قواعد المسابقة، على أن متوسط وزن الركاب يجب ألا يقل عن 50 كلغم. لذلك، غالباً ما تدعو الفرق الأطفال والفتيان للمشاركة بهدف تقليل متوسط وزن الفريق المشارك.

وفي مسابقة عام 2019، كان المركز الأول من نصيب، فريق Eximus- الذي استخدم وسيلة النقل Eximus IV .

ولنقل كل فرد من أفراد الفريق لمسافة 1 كلم تم إنفاق 0.603 واط/ ساعي فقط.

ووفقا لمنظمي Delsbo Electric، إذا أعدنا الحساب انطلاقا من "لتر البنزين" المألوف بالنسبة لنا، هذا يعني أن Eximus IV تستطيع قطع مسافة 75 كم مع استهلاك معلقة صغيرة واحدة من "الوقود السائل"! .

وبالتالي يمكنها قطع المسافة بين ستوكهولم السويدية وبوينس آيرس الأرجنتينية، مع استهلاك لتر واحد فقط من البنزين.

وبذلك تم تحقيق رقم قياسي جديد في توفير الوقود في وسيلة نقل.

المصدر: auto.mail.ru