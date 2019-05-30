شاهد.. رحلة ثانية لاختبار سيارة "ستار لاين" الروسية ذاتية القيادة

تشارك 7 مدن روسية في يونيو المقبل في اختبار سيارة "ستار لاين" الروسية ذاتية القيادة.

وذلك بعد أن وقع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، في 26 نوفمبر الماضي قرارا حكوميا خاصا باختبار السيارات ذاتية القيادة في المدن الروسية.

وستمر السيارة ذاتية القيادة بـ7مدن روسية هي نيجني نوفغورود، قازان، سامارا، أوفا، تشيليابينسك، يكاترينبورغ، بيرم.

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وقد طرأت على تصميم السيارة ذاتية القيادة تعديلات ملحوظة وذلك بعد مشاركتها في مسابقة "مدينة الشتاء" حيث ركبت فيها كاميرات ورادارت إضافية يمكن أن تعمل في ظروف البرد الشديد عندما تنخفض درجة الحرارة إلى 30 – 40 درجة تحت الصفر.

StarLine

وتهدف الرحلة الاختبارية للسيارة إلى فحص تكنولوجيات القيادة الذاتية التي تم تطبيقها في سيارة "ستار لاين" وجمع المعلومات بغية وضع خارطة فائقة الدقة للطرق الروسية التي ستسير بها السيارات ذاتية القيادة الروسية والأجنبية.

يذكر أن شركة "ستار لاين" الروسية بصدد تصميم السيارة ذاتية القيادة التي سبق لها أن اختبرت عام 2018 في جسر القرم وقطعت مسافة 2500 كيلومتر عبر روسيا.

كما أنها تأهلت للدور النهائي في مسابقة "مدينة الشتاء" التي أقامتها مؤسسة "سكولكوفو" الروسية للمبتكرات بالتعاون مع وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية.

المصدر: سلاح روسي