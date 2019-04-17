"فولكس فاغن" تطلق أفخم سياراتها رباعية الدفع!

تتعاون "فولكس فاغن" مع شركة "FAW" الصينية لتطوير سيارة مميزة، ستصبح واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وأناقة.

وستأتي هذه المركبة بقمرة تتسع لـ 7 ركاب، وهيكل أنيق بطول 5 أمتار وعشرين سنتيمترا، تزينه واجهة أمامية مطلية بالكروم، ومصابيح تعمل بتقنيات LED، وقبضات أبواب مميزة مزودة بإضاءة مخفية.

وستبنى هذه السيارة على منصة "MQB"، وستحصل على نظامي دفع أمامي ورباعي، وأحدث الأنظمة الإلكترونية للتحكم بالقيادة والسرعة، ونظام إلكتروني لتفحص الحالة الفنية والتقنية لجميع أجزائها، بما في ذلك ضغط الهواء في العجلات.

youtube/ CarMAG

وستطرح المركبة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة لترين وعزم 220 حصانا، ومحرك توربيني بسعة 5.2 لتر، وعزم 295 حصانا، وستزود بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

ومن المفترض أن تظهر هذه السيارة في الأسواق في النصف الأول من العام المقبل، بسعر يقارب 50 ألف دولار.

المصدر: فيستي