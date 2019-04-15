"Mini" تطلق أقوى سياراتها الرياضية الصغيرة

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون السيارات صورا ومعلومات تتعلق بمركبة "JCW GP"، التي ستصبح أقوى سيارة رياضية صغيرة تطلقها شركة "Mini" الشهيرة.

وستأتي هذه السيارة بهيكل رياضي يحمل روح مركبات "mini cooper"، مزود بفتحات هوائية كبيرة في مقدمته وعلى جانبيه، وجناح هوائي مزدوج من الخلف، ستساعد جميعها على زيادة ثبات المركبة على السرعات العالية.

youtube/ The MINIac

كما ستزود هذه المركبة بمصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل بتقنيات LED، وعجلات رياضية بمقاس 15 إنشا، وقمرة تتسع لـ 5 ركاب، فيها مقاعد رياضية أيضا.

وسيضمن أداء السيارة القوي نظاما دفع أمامي ورباعي، ومحرك توربيني بسعة لترين، وعزم 300 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 290 كلم/ساعة.

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ومن المفترض أن تصنع "Mini" عددا محدودا يقدر بـ 3000 نسخة من هذه السيارة، ستبدأ بطرحها في الأسواق أواخر العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.

المصدر: فيستي