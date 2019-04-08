"Xiaomi" تدخل عالم صناعة السيارات!

بعد أن أصبحت واحدة من أهم الشركات العالمية المنتجة للإلكترونيات والأجهزة الذكية، أعلنت "Xiaomi" عن نيتها دخول عالم صناعة السيارات.

وأوضحت "Xiaomi" أنها بدأت التعاون مع شركة "Bestune" لإنتاج نسخ معدلة من سيارات "T77" الكروس أوفر، التي اشتهرت بشكل كبير في الصين خلال السنتين الماضيتين.

وأكدت أن النسخ الجديدة من هذه السيارات التي ستطلق تحت علامة "Redmi" التجارية، ستأتي بتقنيات غير موجودة في أي سيارة بعد، ومن أبرز هذه التقنيات، المساعد الذكي الذي سيظهر للسائق بصورة ثلاثية الأبعاد، ليستجيب لأوامره الصوتية، ويتحكم من خلاله بالعديد من تقنيات السيارة، كأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع، وأنظمة الاتصال بالفيديو عبر الشاشات الموجودة على لوحة القيادة.

كما ستطرح هذه السيارات بهيكل انسيابي أنيق بطول 4 أمتار ونصف، وعرض 1.85 متر، وارتفاع 1.6 متر، ويبلغ وزنها 1455 كلغ.

Xiaomi

وستزود المركبة بمحرك بنزين توربيني، بسعة 1.2 لتر، وعزم 143 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل، ليزيد سرعة المركبة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4 ثوان تقريبا.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق أواخر العام الجاري، بسعر يبدأ من 14 ألف دولار تقريبا.

المصدر: فيستي