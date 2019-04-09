"سكودا" تطلق سيارة عائلية غاية في الأناقة

استعرضت شركة "سكودا" نموذجها الجديد من سيارات "Scala" بهيكل هاتشباك، يجعل هذه السيارات من أكثر المركبات العائلية تميزا.

وبنيت "Scala" الجديدة على منصة "MQB" التي مكنت المصممين من تزوديها بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، وصندوق بضائع خلفي كبير بسعة 467 لترا، يمكن توسيعه إلى 1410 لترات بطي الصف الخلفي من المقاعد.

كما حصلت هذه السيارة على واجهة قيادة متطورة، مزودة بزوج من الشاشات، واحدة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة، وأخرى بحجم 6 بوصات مقابل السائق مباشرة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة لتسخين المقاعد والزجاج والمرايا، ونظام تنقية لهواء القمرة، وكاميرات من الأمام والخلف لمساعدة السائق على ركنها بدقة وأمان.

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كما جاءت هذه السيارة بنظام دفع أمامي، وعلبة سرعة بـ 7 مراحل، وعجلات تترواح قياساتها ما بين 15 و18 إنشا، صممت لتناسب جميع الطرقات.

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وستطرح هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، محرك بنزين اقتصادي بسعة لتر واحد، وعزم 95 حصانا، ومحرك بسعة 1.5 لتر، وعزم 115 حصانا، ومحرك "TSI"، بأربع أسطوانات وعزم 150 حصانا، بالإضافة إلى محرك ديزل، بسعة 1.5 لتر، وعزم 115 حصانا.

المصدر: فيستي