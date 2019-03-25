الحرس الوطني الروسي يتسلم نسخة عسكرية من سيارة "لادا فيستا"

قامت شركة "أوتوفاز" الروسية بتصميم نسخة خاصة من سيارة "لادا فيستا"، ستستخدم في وحدات الحرس الوطني الروسي.

وقالت وكالة "SpeedMe" الروسية إن "لادا فيستا" المطورة ستستخدم كسيارة دوريات وحراسة. وتخضع السيارة حاليا لاختبارات مختلفة في وحدات الحرس الوطني الروسي، حيث تستخدم سيارة "لادا فيستا سبورت" بمثابة سيارة اختبارية.

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وأوضحت الوكالة أن النسخة المطورة الخاصة مزودة بأجهزة اتصال حديثة وحاسوب إلكتروني مرتبط بقاعدة بيانات. وعلاوة على ذلك، فإن النسخة الخاصة حصلت على أجهزة للرؤية الليلية.

كما أشارت الوكالة إلى أن "لادا فيستا سبورت" التي تنتجها شركة "أوتوفاز" الروسية على دفعات، تتزود بمحرك بنزين سعة 1.8 لتر يولد قوة 145 حصانا، ناهيك عن أجهزة نقل الحركة المطورة والكابح القوي.

المصدر: سلاح روسيا