 
مباشر

جيمس بوند يركب سيارة بيئية

عالم السيارات

جيمس بوند يركب سيارة بيئية
Globallookpress
العميل 007
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ll5s

أفادت بعض الصحف بأن شخصية "العميل 007"، جيمس بوند، ستقود في فيلمه الجديد سيارة "Aston on Martin Rapid E" الكهربائية.

Econet.ru
سيارة "أستون مارتن" الكهربائية

وقالت صحيفة "ذي صن" إن مخرج الفيلم، كيري فوكونغا، المعروف بموقفه البيئي الصارم أصر على أن يركب بطل فيلمه تلك السيارة البيئية.

إقرأ المزيد
رامي مالك إلى "جيمس بوند" 2019

ويستخدم الجاسوس الخارق في الجزء القادم من الفيلم مركبة من أصل 155 سيارة كهربائية، أنتجتها شركة "أستون مارتن" بسعر 329 ألف دولار.

فيما قالت الصحيفة إن مخرج الفيلم ليس من عشاق البيئة فحسب، بل من عشاق شركة "أستون مارتن" التي يتعاون معها بنشاط.

يذكر أن تصوير الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند يخطط لبدئه في أبريل المقبل، حيث سيقوم الممثل، دانييل كريغ، بأداء دور الجاسوس الخارق. فيما أجل العرض الأول للفيلم أكثر من مرة لخلافات اشتعلت بين منتجيه.

المصدر: فيستي . رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تعمد سفاح المسجدين إثارة المسلمين بإشارة بيده؟