جيمس بوند يركب سيارة بيئية

أفادت بعض الصحف بأن شخصية "العميل 007"، جيمس بوند، ستقود في فيلمه الجديد سيارة "Aston on Martin Rapid E" الكهربائية.

Econet.ru

وقالت صحيفة "ذي صن" إن مخرج الفيلم، كيري فوكونغا، المعروف بموقفه البيئي الصارم أصر على أن يركب بطل فيلمه تلك السيارة البيئية.

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ويستخدم الجاسوس الخارق في الجزء القادم من الفيلم مركبة من أصل 155 سيارة كهربائية، أنتجتها شركة "أستون مارتن" بسعر 329 ألف دولار.

فيما قالت الصحيفة إن مخرج الفيلم ليس من عشاق البيئة فحسب، بل من عشاق شركة "أستون مارتن" التي يتعاون معها بنشاط.

يذكر أن تصوير الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند يخطط لبدئه في أبريل المقبل، حيث سيقوم الممثل، دانييل كريغ، بأداء دور الجاسوس الخارق. فيما أجل العرض الأول للفيلم أكثر من مرة لخلافات اشتعلت بين منتجيه.

المصدر: فيستي . رو