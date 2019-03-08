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مدير معرض جنيف للسيارات: الليموزين الروسي دبابة حقيقية

عالم السيارات

مدير معرض جنيف للسيارات: الليموزين الروسي دبابة حقيقية
Sputnik Mikhail Voznesensky
سيارة " " الروسية الفاخرة المدرعة
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قال مدير معرض جنيف الدولي الـ 89 للسيارات، أندريه هفتي، إن ليموزين "Aurus Senat limousine" الروسية التي كشف عنها لأول مرة في جنيف، هي "دبابة حقيقية".

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وبعد زيارته للجناح الروسي في معرض جنيف، أكد أندريه هفتي، أن الليموزين الروسي يمكن أن ينافس سيارة "Rolls Royce".

وأوضح مدير المعرض قائلا إن "السيارة كبيرة، لكني أعتبر أن مبيعاتها في أوروبا ستكون ناجحة. وسيهتم بها بالتأكيد الوزراء ورجال الأعمال الأثرياء".

يذكر أن الكشفت عن سيارتي "Aurus Senat" و"Aurus Senat limousine" الفاخرتين المدرعتين الروسيتين، من مشروع "كورتيج"، جرى يوم الأربعاء 6 فبراير، في معرض جنيف الدولي الـ 89 للسيارات.

المصدر: نوفوستي


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