بالفيديو.. عرض ليموزين الكرملين لأول مرة في معرض جنيف للسيارات

عرضت روسيا للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات، سيارتي "سيدان" و"ليموزين" من عائلة السيارات الروسية الفاخرة "آوروس"، في نسخة مشابهة لليموزين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وظهر ليموزين "آوروس" لأول مرة في مايو الماضي خلال حفل تنصيب بوتين لولاية رئاسية جديدة.

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: RT