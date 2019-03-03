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تعرّف على "Niro" الكهربائية القادمة من "كيا"

عالم السيارات

تعرّف على
youtube/ Tafra Channel
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استعرضت شركة "كيا" الكورية الجنوبية نموذجها الجديد من سيارات "Niro" الكهربائية الكروس أوفر المتطورة.

وجاءت هذه المركبات بتصميم جديد كليا مقارنة بسيارات "Niro" السابقة، فالهيكل أصبح أكثر انسيابية، والواجهة الأمامية باتت بمظهر عصري وأنيق بفضل مصابيح الضباب بشكل حرف "x"، كما أكسبت ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية هذه السيارة طابع الحداثة والقوة.

أما مقصورة السيارة من الداخل، فتبدو كمقصورة مركبة من أفلام الخيال العالمي، وتتميز بالبساطة والمواد المتطورة التي تكسوها، والتي يتداخل فيها المعدن مع البلاستيك وألياف الكربون بصورة مميزة، بالإضافة إلى وجود شاشتين بمقاس 7 و10 بوصات، إحداهما أمام السائق مباشرة.

youtube/ Tafra Channel

وستطرح هذه المركبة بمحرك كهربائي بعزم 170 حصانا، وبطارية بسعة 1.56 كيلوواط، تكفيها لقطع أكثر من 150 كلم على طرق السفر السريع، ونحو 70 كلم داخل المدن.

المصدر: فيستي

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