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"فولفو" تدخل عالم السيارات الكهربائية المتطورة

عالم السيارات

youtube/AutoShow
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استعرضت شركة فولفو السويدية نموذجها القادم من سيارات "Polestar 2" الكهربائية، التي يتوقع أن تصبح المنافس الرئيس لسيارات "تسلا".

وستزود هذه المركبات بزوج من المحركات الكهربائية بعزم 408 أحصنة، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 5 ثوان.

كما ستحوي هذه المركبة واجهة قيادة تعمل باللمس، مزودة بشاشة بمقاس 11 بوصة في منتصفها، وشاة أخرى أمام السائق، بالإضافة إلى أحدث الأنظمة الإلكترونية وأنظمة تحديد المواقع، وأنظمة أمان تجنبها الاصطدام بأي جسم على الطرقات.

Polestar

ومن المنتظر أن تبدأ "فولفو" ببيع هذه السيارة عام 2020، بسعر يتراوح ما بين 39 و59 ألف دولار، أي أرخص من سيارات "تسلا" من الفئة الثالثة، والتي تعد أشهر سيارات كهربائية في الأسواق حاليا.

المصدر: فيستي

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