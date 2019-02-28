تعرف على "بيجو 208" الجديدة كليا

استعرضت شركة بيجو سيارة "208" المميزة بحلتها الجديدة كليا، وهيكل هاتشباك عصري.

وتميز الهيكل بواجهة أمامية عريضة تزينها مصابيح ضباب غريبة الشكل، تركب بصورة طولية على جانبيها.

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وستطلق هذه المركبة بنوعين من المحركات: بنزين بسعة 1.2 لتر، وثلاث أسطوانات، وعزم 130 حصانا، ومحرك ديزل بسعة 1.5 لتر، وعزم 100 حصان، بالإضافة لعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

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كما تخطط "بيجو" لإطلاق نسخة كهربائية من هذه السيارة بمحرك عزمه 136 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8 ثوان.

المصدر: فيستي