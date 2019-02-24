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"رينو" تطلق "Duster" المعدلة

عالم السيارات

vesti.ru
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أعلنت شركة رينو عن نيتها إطلاق نموذج جديد من سيارات "Duster" الكروس أوفر الشهيرة.

وفيما يتعلق بالشكل الخارجي للسيارة، فلن يحصل النموذج الجديد لـ "Duster" على تعديلات جذرية، بل ستطرأ بعض التغييرات الطفيفة على تصميم المصابيح، وستضاف ممتصات صدمات إضافية على الجانبين، فضلا عن مصابيح صغيرة جديدة ستظهر على المرايا.

vesti.ru

ومن الداخل، ستطرأ بعض التغييرات على توزيع مكبرات الصوت، وأزرار التحكم بالنوافذ، بالإضافة إلى حصول المركبة على مقود جديد. كما ستتغير أماكن أزرار التحكم بدرجة حرارة المقاعد.

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وسيحصل النموذج الجديد لـ "Duster" على نظام متطور للتحكم بالسرعة، بالإضافة إلى أنظمة تظهر ضغط الهواء في الإطارات، والوضع التقني لمعظم أجزاء السيارة.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات بسعة 1.6 ولترين، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: فيستي

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