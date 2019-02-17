شاهد "Haval F7х" التي بدأت روسيا بإنتاجها (فيديو)

استعرضت شركة "Great Wall" الصينية سيارتها "Haval F7х" الكروس أوفر المميزة، التي بدأت روسيا بتجميعها على أراضيها مؤخرا.

وزودت هذه السيارة بهيكل كبير انسيابي وعصري، يجمع في تصميمه بين تصاميم سيارات هيونداي الكروس أوفر الجديدة، وسيارات "X6" الشهيرة من "بي إم دبليو".

أما من الداخل، فأتت هذه المركبة بواجهة قيادة متطورة تتداخل فيها عناصر الكربون مع البلاستيك، مزودة بشاشتين تعملان باللمس، ومقود رياضي مزود بأزرار للتحكم بأنظمة القيادة وأنظمة المولتيميديا.

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كما زودت "Haval F7х" بأنظمة رؤية تعتمد على الكاميرات الأمامية والخلفية، وأنظمة تعليق خاصة، ونظام دفع رباعي، ونوعين من المحركات التوربينية بسعة 1.5 و2.0 لتر، وعزم 150 و190 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي