أكثر سيارات الكروس أوفر أمانا

نشر خبراء من المعهد الوطني لسلامة الطرق في روسيا قائمة بسيارات الكروس أوفر التي تعد الأكثر أمانا في عام 2018.

وحلت في المرتبة الأولى سيارة "Volvo XC90" بفضل نظامها الإلكتروني المتطور الذي يمنع اصطدامها بأي جسم على الطرقات، ويمكنه استشعار وجود الأشخاص أو راكبي الدراجات على الطريق وتنبيه السائق لوجودهم.

وفي المركز الثاني، جاءت سيارة "GLE" التي أطلقتها مرسيدس العام الفائت، وزودتها بأنظمة متطورة لاستشعار المسافات، والفرملة الأوتوماتيكية.

كما ضمت القائمة "Lexus RX" في المرتبة الثالثة، بفضل أنظمة الفرملة الممتازة لديها، وأنظمة تنبيه السائق عند خروجه عن المسار، وتلتها "Audi Q7" الألمانية المشهورة بمتانة هيكلها وقدرتها على اجتياز الطرق الزلقة والمكسوة بالجليد، وبعدها جاءت "Acura MDX" اليابانية.

المصدر: avtovzglyad.ru