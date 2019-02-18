 
مباشر

أكثر سيارات الكروس أوفر أمانا

عالم السيارات

أكثر سيارات الكروس أوفر أمانا
youtube/ CarsGuru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgfl

نشر خبراء من المعهد الوطني لسلامة الطرق في روسيا قائمة بسيارات الكروس أوفر التي تعد الأكثر أمانا في عام 2018.

وحلت في المرتبة الأولى سيارة "Volvo XC90" بفضل نظامها الإلكتروني المتطور الذي يمنع اصطدامها بأي جسم على الطرقات، ويمكنه استشعار وجود الأشخاص أو راكبي الدراجات على الطريق وتنبيه السائق لوجودهم.

وفي المركز الثاني، جاءت سيارة "GLE" التي أطلقتها مرسيدس العام الفائت، وزودتها بأنظمة متطورة لاستشعار المسافات، والفرملة الأوتوماتيكية.

كما ضمت القائمة "Lexus RX" في المرتبة الثالثة، بفضل أنظمة الفرملة الممتازة لديها، وأنظمة تنبيه السائق عند خروجه عن المسار، وتلتها "Audi Q7" الألمانية المشهورة بمتانة هيكلها وقدرتها على اجتياز الطرق الزلقة والمكسوة بالجليد، وبعدها جاءت "Acura MDX" اليابانية.

المصدر: avtovzglyad.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا احتج المغاربة على زيارة المغني جزائري الأصل أنريكو ماسياس