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"Maserati" تطلق أولى سياراتها الكهربائية

عالم السيارات

youtube/Compartilha Aqui
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أعلنت شركة "Maserati" المتخصصة بإنتاج السيارات الفاخرة عن نيتها إطلاق أولى مركباتها الكهربائية.

وستكون السيارة الجديدة نسخة معدلة عن سيارات "Alfieri"، مزودة بهيكل انسيابي أنيق، وقمرة تتسع لراكبين فقط، وعجلات رياضية كبيرة بإطارات رقيقة.

كما ستعمل هذه المركبة بمحركات كهربائية بعزم 500 حصان تقريبا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون ثانيتين فقط، والوصول بها إلى سرعة تبلغ 300 كلم/ ساعة.

وستزودها "Maserati" بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام "SPORT" للسرعات العالية، وأنظمة فرامل وتعليق متطورة، أما إطلاقها رسميا فمن المنتظر أن يتحقق العام المقبل.

المصدر: فيستي

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