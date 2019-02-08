مؤسس "سوفت بنك" يقلب بأسلوب فكاهي 5.5 مليار إلى 17 مليار دولار

أضاف مؤسس مجموعة "سوفت بنك"، ماسايوشي سن، الخميس، نحو 15 مليار دولار إلى القيمة السوقية لعملاق الاستثمار الياباني، بعد الكشف عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 5.5 مليار دولار.

وأغلق سهم "سوفت بنك" تداولات الخميس في بورصة طوكيو مرتفعا 17.7%، عند 9962 ينا، بعد الإعلان عن الخطة، وصعدت القيمة السوقية للمجموعة إلى 10.996 تريليون ين (حوالي 100 مليار دولار).

Here's how Masayoshi Son turned $5.5 billion into $17 billion in one day https://t.co/ZM1oegcZkq — Bloomberg (@business) February 8, 2019

وبفضل ارتفاع أسهم المجموعة ارتفعت ثروة سن بواقع 343.34 مليار ين (3.12 مليار دولار) لتصل إلى نحو 17 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

واستخدم الملياردير أسلوبا فكاهيا عندما عرض خطة إعادة شراء الأسهم الخميس، حيث بدأ عرضه بلوحة تحمل لغزا رياضيا "25 - 4 = 9؟"، والـ25 هي قيمة أصول "سوفت بنك" والتي تبلغ 25 تريليون ين، فيما يبلغ حجم الديون 4 تريليونات ين، بينما 9 تريليونات ين هي القيمة السوقية لـ"سوفت بنك" في بورصة طوكيو.

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ومن خلال هذه المعادلة الرياضية أرسل سن رسالة إلى المستثمرين بأن سعر السهم لا يعكس قيمة أعمال "سوفت بنك" واستثماراتها، ما أدى إلى ارتفاع سعره.

(الدولار = 110 ين ياباني بتاريخ 8 فبراير)

المصدر: "بلومبرغ"