قطر تحقق اكتشافا كبيرا للغاز والمكثفات في جنوب إفريقيا

أعلنت، اليوم الخميس، شركة "قطر للبترول" وشريكاتها، بقيادة شركة توتال الفرنسية، عن اكتشاف هام للغاز والمكثفات في جنوب إفريقيا.

وقالت الشركة في بيان إنه "تم اكتشاف الغاز الطبيعي والمكثفات في حقل برولبادا (Brulpadda)، الواقع في المنطقة الاستكشافية رقم 11B/12B في حوض أوتينيكوا الترسيبي (Outeniqua) ﻋﻟﯽ ﺑﻌد 175 ﮐﯾﻟوﻣﺗرا قبالة اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ".

واعتبر وزير الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، أن هذا الإنجاز يعد علامة بارزة تعكس سلامة استراتيجية "قطر للبترول"، التي يشكل الاستكشاف الدولي إحدى ركائزها الهامة من أجل تعزيز نموها وتوسيع تواجدها العالمي.

وأشار الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، إلى أن هذا الاكتشاف يعد أول اكتشاف يتحقق في المشاريع الدولية لقطر للبترول.

ونقلت جريدة "الشرق" القطرية عن الكعبي، أن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام أعمال تنقيب جديدة تستهدف طبقات غنية بالغاز في ذات المنطقة الاستكشافية.

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وتتولى شركة "توتال" الفرنسية عمليات الاستكشاف، حيث تشارك في مشروع استكشاف الحقل بنسبة 45%، بينما تمتلك "قطر للبترول" 25%، وشركة "سي أن أر إنترناشونال" الكندية 20%، وشركة "مين ستريت" 10%.

وتعتبر قطر أحد أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث يبلغ إنتاجها السنوي 77 مليون طن. وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 43% بحلول 2023-2024.

المصدر: وكالات