قطر تضخ استثمارات بالمليارات في مشروع للغاز بالولايات المتحدة

أعلنت شركتا "قطر للبترول" و"إكسون موبيل" عن المضي قدما لاستثمار 10 مليارات دولار في مشروع "غولدن باس" لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية.

ووقع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي والرئيس التنفيذي لـ"إكسون موبيل" دارين وودز، الاتفاق الثلاثاء في فندق فور سيزونز بواشنطن بحضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "إكسون موبيل" إن "المشروع سيقدم إمدادات متزايدة طويلة الأجل وفعالة من الغاز الطبيعي المسال لأسواق الغاز العالمية، وهو ما يحفز النمو المحلي ويخلق آلاف الوظائف".

من جانبه، قال الكعبي إن "غولدن باس ليس استثمارنا الأول في الولايات المتحدة، وبالتأكيد لن يكون الأخير، حيث يمثل جزءا من حزمة استثمارات في قطاع الطاقة الأمريكي، كنا قد أعلنا عنها سابقا بقيمة 20 مليار دولار، والتي ستحقق فوائد كبيرة لكل من الولايات المتحدة ودولة قطر".

وأضاف، أن "لقرار استثمار ما يزيد عن 10 مليارات دولار، أهمية خاصة كونه أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية".

و"غولدن باس" هو عبارة عن مشروع مشترك بين شركات تابعة لـ "قطر للبترول" (70%) و"إكسون موبيل" (30%). ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء أوائل هذا العام، وسيضيف المشروع طاقة إنتاجية بنحو 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بعد بدء التشغيل في 2024.

وتعتبر قطر أحد أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث يبلغ إنتاجها السنوي 77 مليون طن. وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية 43 في المئة بحلول 2023-2024.

المصدر: وكالات