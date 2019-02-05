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حركة الاستيراد والتصدير بين سوريا والإمارات تشهد قفزة خلال عام 2018

مال وأعمال

حركة الاستيراد والتصدير بين سوريا والإمارات تشهد قفزة خلال عام 2018
Globallookpress
ميناء أبو ظبي الإمارات - أرشيف
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أشارت احصائية اقتصادية، إلى نمو صادرات أبو ظبي غير النفطية إلى سوريا خلال الأشهر العشر الأولى من العام الماضي 2018، بنسبة 267 %.

وبينت الدراسة إلى أن حجم الصادرات ارتفع بشكل ملحوظ ليسجل 131.2 مليون درهم، ما يعادل 15.6 مليار ليرة سورية (ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي).

ووصلت المنتجات السورية العام الماضي إلى 107 دول، من بينها الإمارات، إذ بلغ عدد المواد الإجمالية المصدرة 750 مادة في مقدمتها "زيت الزيتون والكمون واليانسون واللوز والألبسة والمنظفات وغيرها" حسب بيان صادر عن اتحاد المصدرين السوريين.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح، أنه "من المقرر تأسيس مركز للصادرات السورية ومستودعات للتخزين وكذلك شركة للشحن في الإمارات خلال الأسابيع المقبلة، لتعزيز تواجد السلع السورية هناك".

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ونظم "اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات" بالتعاون مع "غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي"، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، وذلك لبحث إمكانية تعزيز النشاط الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من سوريا.

جدير بالذكر أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي ارتفع إلى 138.2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 بنسبة نمو بلغت 6.2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادا من أبوظبي، تلتها الصين في المركز الثاني، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث.

المصدر: "الاقتصادي" الإماراتية

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