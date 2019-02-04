سوريا تلتف على العقوبات وتستورد 50 ألف بيضة لتفريخ الأمات البياضة

كشف مدير عام مؤسسة الدواجن السورية سراج خضر، عن أن سوريا نجحت في استيراد 50 ألف بيضة لغاية التربية من مصدر أوروبي، وذلك رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأكد خضر وصول البيض إلى سوريا، حيث سيتم العمل على تفريخ أمات بياض بهدف تأمين حاجة القطاعين العام والخاص خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في توفير كميات جيدة من مادة بيض المائدة.

ولفت إلى أن خطة المؤسسة السورية للعام 2019 تتضمن إنتاج 175 مليون بيضة، و1000 طن فروج، مشيرا إلى أنه تم إنتاج 150 مليون بيضة و500 طن فروج العام الماضي.

المصدر: "الوطن أون لاين"