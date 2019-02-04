تطبيق "النقطة الواحدة" على جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين

كشف رئيس الجمارك البحريني أحمد بن حمد آل خليفة عن اقتراب التشغيل التجريبي لنظام النقطة الواحدة عبر مطاري المنامة والرياض، على أن يتم تطبيق التجربة فيما بعد على جسر الملك فهد.

وقال إن نظام النقطة الواحدة سيتم العمل به بين مطاري البحرين والرياض قبل تنفيذه في جسر الملك فهد، مضيفا أن تنفيذ المشروع عبر المطار يعطي الفرصة للجانبين البحريني والسعودي لدراسته والوقوف على سلبياته وإيجابياته، خصوصا أن عدد المسافرين بين البلدين عبر المطار أقل بكثير من المسافرين عبر جسر الملك فهد، مؤكدا أن تطبيقها في المطار سيكون الأساس، الذي سينطلق منه المشروع في جسر الملك فهد بشكله النهائي.

رئيس جمارك #البحرين يعلن رسمياً:



تطبيق نظام "النقطة الواحدة" على جسر الملك فهد خلال العام الحالي، حيث لن يتوقف المسافر المتجه من #السعودية إلى البحرين عند نقطة الجوازات السعودية، بل سيتوقف عند نقطة البحرين فقط،والعكس مع المسافر المغادر من البحرين باتجاه السعودية".

— pic.twitter.com/SDUKrnEGtU — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) February 4, 2019

وأشار إلى أن تطبيق النقطة الواحدة سيتم بحسب المتفق عليه بين مطاري البحرين والرياض فقط في المرحلة التجريبية، أي أن القادمين من المطارات الأخرى في السعودية أو المتوجهين إليها لن يطبق عليهم النظام الجديد، كما أشار إلى أن التطبيق سيتم على مواطني البلدين في المرحلة الأولى، وبعد ذلك سيدرس تطبيقها على الأجانب المقيمين في البلدين.

أما بخصوص تطبيق نظام النقطة الواحدة على جسر الملك فهد، فقد أشار إلى أن الموضوع في مراحله النهائية، وأنه ما زال بيد اللجنة العليا الأمنية المشتركة بين البلدين، مضيفا أنه وبحسب تصريحات المسؤولين في اللجنة فإن تطبيق النقطة الواحدة سيكون قريبا.

ويتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف مشكلة الازدحام، التي يشهدها الجسر في معظم الأوقات وخاصة في العطل الرسمية، وباتت توصف المشكلة بـ"معضلة السنين".

#جسر_الملك_فهد#البحرين

للأسف إدارة الأخوان البحرينين في الجسر سيئة جدا،

دائما جهتهم زحمه،

الزوار السعوديين رافد اقتصادي مهم لكم،

اعملوا على تطوير خدماتكم في الجسر، pic.twitter.com/wuzTT9H0st — عصام الفايز (@ESSAM_ALFAYEZ) February 2, 2019

المصدر: وكالات