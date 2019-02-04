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صعود النفط متأثرا بالعقوبات على فنزويلا

مال وأعمال

صعود النفط متأثرا بالعقوبات على فنزويلا
Reuters
أسعار النفط تصعد متأثرة بالعقوبات على فنزويلا
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام نتيجة شح المعروض في إطار اتفاق "أوبك+"، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا.

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وارتفعت عقود "برنت" لأعلى مستوى منذ بداية العام لتبلغ بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش 63.37 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 3% في الجلسة السابقة.

كما سجلت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" أعلى مستوى لهذا العام وبلغت 55.68 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بنسبة 2.73% الجمعة الماضي.

وجاء الارتفاع مدعوما بتخفيضات الإنتاج حسب اتفاق "أوبك+" القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في 2019، وتراجع عدد الحفارات الأمريكية، إضافة للعقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الفنزويلية.

وقال خبراء استنادا إلى نشرة وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات على فنزويلا ستقلص إلى حد كبير تعاملات النفط بين فنزويلا والدول المستهلكة على غرار ما حدث مع إيران العام الماضي.

المصدر: "رويترز"

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