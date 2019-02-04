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فنزويلا: سنراجع علاقاتنا مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو

سلسلة اعترافات أوروبية بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

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سلسلة اعترافات أوروبية بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا
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سبق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نظراءه في عدد من العواصم الأوروبية بالاعتراف بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

وفي تصريح أدلى به اليوم الاثنين في مقره بمدريد، أوضح شانشيز أن الحكومة الإسبانية تعتبر المهمة الأساسية التي يجب على غوايدو توليها هي "تنظيم انتخابات ديمقراطية يستطيع الجميع المشاركة فيها".

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وتزامنا مع ذلك، أعلنت اليوم كل من بريطانيا والسويد والنمسا وفرنسا وهولندا وألمانيا وليتوانيا والبرتغال وفنلندا اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

وكان فريق من الدول الأوروبية قد أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حتى أمس الأحد للإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد لتجاوز أزمتها، تحت طائلة الاعتراف بشرعية غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا نهاية الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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