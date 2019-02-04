سلسلة اعترافات أوروبية بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

سبق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نظراءه في عدد من العواصم الأوروبية بالاعتراف بالزعيم الفنزويلي المعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

وفي تصريح أدلى به اليوم الاثنين في مقره بمدريد، أوضح شانشيز أن الحكومة الإسبانية تعتبر المهمة الأساسية التي يجب على غوايدو توليها هي "تنظيم انتخابات ديمقراطية يستطيع الجميع المشاركة فيها".

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وتزامنا مع ذلك، أعلنت اليوم كل من بريطانيا والسويد والنمسا وفرنسا وهولندا وألمانيا وليتوانيا والبرتغال وفنلندا اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لبلاده.

Les Vénézuéliens ont le droit de s’exprimer librement et démocratiquement. La France reconnaît @jguaido comme « président en charge » pour mettre en œuvre un processus électoral. Nous soutenons le Groupe de contact, créé avec l’UE, dans cette période de transition. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 февраля 2019 г.

وكان فريق من الدول الأوروبية قد أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حتى أمس الأحد للإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد لتجاوز أزمتها، تحت طائلة الاعتراف بشرعية غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا نهاية الشهر الماضي.

المصدر: وكالات