 
مباشر

تعويضات الركاب كلفت لوفتهانزا 500 مليون يورو في 2018

مال وأعمال

تعويضات الركاب كلفت لوفتهانزا 500 مليون يورو في 2018
Reuters KAI PFAFFENBACH
مطار فرانكفورت في ألمانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/leju

أكد مسؤول كبير في شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، أن الشركة أنفقت 500 مليون يورو (573 مليون دولار)، على الركاب عن تأجيل أوإلغاء رحلات العام الماضي.

وقال رئيس قسم مشتريات الوقود في الشركة تورستن لانغ، إن "فاتورة المجموعة لمثل هذه المشاكل تضاعفت إلى 350 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام".

ومن المنتظر أن ينشر الرقم للعام بكامله الشهر القادم، إلا أن المتحدث باسم شركة "لوفتهانزا"، لم يؤكد الرقم الذي ذكره لانغ.

وواجهت الشركة الألمانية، صعوبات العام الماضي، في مجاراة طلب متزايد على السفر جوا في أوروبا.

إقرأ المزيد
لوفتهانزا تلغي 3800 رحلة هذا الأسبوع بسبب إضرابات الموظفين في المطارات

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أزمة فنزويلا.. النساء يضطررن لبيع شعورهن