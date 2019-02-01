تعويضات الركاب كلفت لوفتهانزا 500 مليون يورو في 2018

أكد مسؤول كبير في شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، أن الشركة أنفقت 500 مليون يورو (573 مليون دولار)، على الركاب عن تأجيل أوإلغاء رحلات العام الماضي.

وقال رئيس قسم مشتريات الوقود في الشركة تورستن لانغ، إن "فاتورة المجموعة لمثل هذه المشاكل تضاعفت إلى 350 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام".

ومن المنتظر أن ينشر الرقم للعام بكامله الشهر القادم، إلا أن المتحدث باسم شركة "لوفتهانزا"، لم يؤكد الرقم الذي ذكره لانغ.

وواجهت الشركة الألمانية، صعوبات العام الماضي، في مجاراة طلب متزايد على السفر جوا في أوروبا.

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المصدر: رويترز