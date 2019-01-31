إطلاق قناة أوروبية للتجارة مع إيران

أطلقت باريس ولندن وبرلين اليوم قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران، متجاهلة العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، وما هددت به للمتعاملين مع إيران من شركات ودول.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن قناة "آن دي آر" الألمانية، أنه أطلق على القناة المالية INSTEX وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchanges، أي "أداة دعم الأنشطة التجارية".

وذكرت "آن دي آر"، أن مقر القناة المالية سيكون في باريس، وسيتولى إدارتها رئيس مصرف ألماني بارز، وأشارت إلى أن القناة تهدف لتسهيل التعاملات التجارية مع طهران.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أوروبية إن هذا الجهاز المالي الجديد، سيعمل كبورصة تبادل أو نظام مقايضة متطور، يتم من خلاله بيع المنتجات الإيرانية بما فيها النفط، الذي يعد مصدر الإيرادات الأول لإيران.

وتحاول الدول الثلاث من خلال هذا الجهاز إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018، وإعادة فرض عقوباتها على طهران.

المصدر: وكالات