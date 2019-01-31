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وزير البترول: استثمارات بالمليارات بانتظار مصر

مال وأعمال

وزير البترول: استثمارات بالمليارات بانتظار مصر
Reuters
وزير البترول: استثمارات بالمليارات بانتظار مصر
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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا أن القاهرة وقعت 51 اتفاقية مع شركات أجنبية من شأنها أن تجذب استثمارات إلى القطاع النفطي في الفترة المقبلة بنحو 27 مليار دولار.

وقال الملا، في تصريحات لصحيفة "الأهرام" نشرت الخميس، إننا نستهدف تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وتنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز.

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وأشار الملا إلى أن مصر بدأت تدير حوارا استراتيجيا في مجال الغاز مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وأضاف أن المردود الاقتصادي لخطط التطوير والتحديث لقطاع النفط والغاز يستهدف استعادة دور مصر الريادي بالمنطقة والعالم، وتوفير فرص عمل جديدة وتوفير النقد الأجنبي، والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية، وجذب الاستثمارات.

كما استعرض الوزير خلال حديثه جهود إصلاح سوق الغاز، كإصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لهذا الغرض، بهدف وضع منهجية تحديد تعريفة استخدام الشبكة، ومنح التراخيص للموردين والمستهلكين المؤهلين، بما يضمن فتح السوق بنزاهة وشفافية أمام جميع الأطراف.

المصدر: "الأهرام"

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