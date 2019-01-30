مصر تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية

ذكرت وزارة التخطيط المصرية الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما خلال الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019 بنسبة 5.5%، مقابل 5.3% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

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وقبل ذلك كشف مصدران حكوميان أن نمو الاقتصاد المصري ارتفع في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 (تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو) إلى حوالي 5.6%، من 5.2% قبل عام.

وتستهدف مصر في ميزانيتها للسنة المالية الحالية نموا نسبته 5.8%، في دلالة على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بلوغ هدفها.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار ولمدة 3 سنوات كانت قد وقعته في نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: "رويترز"