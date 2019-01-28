الفالح: نأمل أن تسهم زيارة بوتين في تعزيز الفرص الاستثمارية

أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين، عن أمله بأن تساهم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقبلة إلى المملكة في صياغة الكثير من فرص التعاون الثنائي.

وقال الفالح في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "سعداء جدا باهتمام روسيا بالاستثمار في السعودية. لقد تابعنا زيارة الوفد الروسي قبل عدة أسابيع، وهم (الروس) مهتمون بالاستثمار، ليس فقط في المنشآت النفطية والغازية، بل وفي بعض الصناعات المتقدمة، أيضا".

وأضاف الوزير أن هناك فرصا لشركة "سيبور" الروسية للبتروكميائيات للمشاركة في مشاريع بمنطقة الجبيل، في شرق المملكة.

وحول زيارة الرئيس بوتين المرتقبة إلى المملكة ، قال الفالح:" في المستقبل سيكون هناك الكثير من فرص التعاون الناتجة عن النقاشات بين الزعيمين، التي استمرت لعامين. نحن نتطلع لزيارة الرئيس بوتين إلى المملكة في 2019. كما هو معروف، كانت للملك سلمان زيارة مميزة إلى روسيا، أثمرت عن خلق كثير من الفرص. الشيء ذاته سيحدث عندما يأتي الرئيس بوتين، إلى هنا".

شهدت العلاقات بين روسيا والسعودية خلال الأعوام زخما ملحوظا، حيث قام البلدان بتأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة بين البلدين، كما اتفقا على تكثيف حجم التبادل التجاري، الذي من المتوقع أن يتجاوز مستوى الـ10 مليارات دولار في العقد المقبل.

المصدر: وكالات