الأردن يرفع الفيزا عن التجار العراقيين

أعلنت غرفة تجارة بغداد اليوم الاثنين، عن رفع الأردن سمة الدخول عن التجار العراقيين، معتبرة أن ذلك سيعزز العلاقات الثنائية وسيساهم في زيادة فرص الاستثمار بين البلدين.

ونقل بيان عن رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني قوله خلال استقباله وفدا اقتصاديا أردنيا إن "تعافي الاقتصاد العراقي يؤثر إيجابا على اقتصاديات المنطقة والعالم، لكونه مهما على كافة الأصعدة، وهذا ما أدركته جميع اقتصاديات العالم".

وأضاف أن "طموح غرفة تجارة بغداد من تواجد الوفد الأردني أن يكون انطلاقة حقيقية لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي والسوق الحرة العربية والشراكة الاستراتيجية".

وأشار الحمداني إلى "أهمية مناقشة ملفات تعزز واقع التعاون الاقتصادي ونقله إلى مرحلة جديدة"، مشددا على ضرورة أن "يعمل الجانبان باتجاه تسهيل وحرية نقل البضائع والأموال بين البلدين، وعلى رأسها تسهيل مهمة رفع تأشيرة الدخول عن التجار بين الجانبين".



المصدر: RT