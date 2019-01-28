النفط يتجه نحو تسجيل أفضل أداء لشهر يناير منذ 14 عاما

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أقوى مكاسب لشهر يناير في 14 عاما، رغم انخفاضها اليوم الاثنين، حيث زادت الشركات الأمريكية عدد حفارات التنقيب للمرة الأولى هذا العام.

وتراجع خام "برنت" بواقع 1.14 دولار إلى 60.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:38 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجع الخام الأمريكي بواقع 1.05 دولار إلى 52.64 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن إنتاج الخام الأمريكي، الذي سجل مستوى قياسيا عند 11.9 مليون برميل يوميا في أواخر العام الماضي، يقوض المعنويات في السوق.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات النفط في تقريرها الأسبوعي الجمعة الماضي، إن شركات الطاقة الأمريكية رفعت عدد الحفارات للمرة الأولى في 2019 إلى 862 آلية.

وحتى في ظل ضبابية مستقبل الطلب وملامح نمو المعروض، فقد استفادت السوق النفطية هذا الشهر من بدء جولة جديدة لتخفيضات الإنتاج من جانب "أوبك" وشركائها.

المصدر: "رويترز"