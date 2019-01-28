إسرائيل تعزز عائداتها الزراعية بتجارة "الماريخوانا"

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأحد، على قانون يتيح تصدير القنب الذي تصنع منه "الماريخوانا" للأغراض الطبية، في خطوة من المتوقع أن تعزز العائدات والقطاع الزراعي.

ويتيح القانون، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي للشركات التي تنال موافقة هيئة الرقابة الصحية والشرطة، تصدير القنب الطبي للدول، التي تجيز استخدامه. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصادرات قد تبدأ خلال تسعة أشهر.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد: "أنا سعيدة لحدوث ذلك أخيرا. إنه يفتح سوقا كبيرة للغاية في إسرائيل. أنا سعيدة لأننا نستطيع جني الأرباح هنا في إسرائيل".

وكان بعض المشرعين يحاولون إعاقة التشريع خشية أن يؤدي المزيد من زراعة هذه النبتة المخدرة إلى انتشار المزيد من المخدرات في الشوارع في إسرائيل.

والشركات الإسرائيلية من بين أكبر المنتجين في العالم للقنب الطبي نتيجة الاستفادة من المناخ المواتي، والخبرة في التقنيات الطبية والزراعية الحديثة.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن الصادرات قد تزيد الإيرادات الضريبية بنحو مليار شيقل (273 مليون دولار). وفي نفس الوقت يفرض القانون قواعد صارمة على المصدرين ويهدد بالسجن وغرامات كبيرة على من ينتهكها.

المصدر: "رويترز"