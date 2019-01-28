بورصة موسكو تحلق

ارتفع مؤشر بورصة موسكو "RTS" للأسهم المقومة بالدولار خلال تعاملات الاثنين، فوق مستوى الـ1200 نقطة، مسجلا بذلك مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المؤشر "RTS" صعد بحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.3% إلى 1195.64 نقطة، محطما بذلك الرقم القياسي السابق والبالغ 1196.78 نقطة.

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في حين صعد مؤشر "MICEX" للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 0.07% إلى 2500.06 نقطة.

وجاء الارتفاع مدعوما بصعود سهمي "روسال" و"+En"، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية الأمريكية، الأحد، رفع العقوبات الأمريكية عن الشركتين الروسيتين.

وقفز سهم "روسال" في بورصة موسكو بنسبة 10% إلى 34.98 روبل، فيما ارتفع سهم "En+ Group" بنحو 6% إلى 33.75 روبل.

وفي سوق العملات صعد سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، في ظل تراجع مخاطر العقوبات.

وبلغ سعر الدولار 65.90 روبل، بانخفاض قدره 9 كوبيكات عن سعر التسوية السابق، كما تراجع اليورو بواقع 18 كوبيكا إلى 75.14 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: وكالات