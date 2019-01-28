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تراجع عدد الأجانب العاملين في السعودية

مال وأعمال

تراجع عدد الأجانب العاملين في السعودية
Reuters
تراجع عدد الأجانب العاملين في السعودية
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أظهرت بيانات رسمية تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2018، وترافق ذلك مع انخفاض حاد في عدد العاملين غير السعوديين في البلاد.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الأحد، إن معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث 2018 تراجع إلى 12.8%، مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، بينما استقر المعدل لإجمالي السكان عند 6%.

كذلك أشارت البيانات إلى انخفاض عدد العاملين غير السعوديين خلال الفترة المذكورة بنحو 315 ألف فرد، إلى 9.578 مليون فرد مقارنة بالربع الثاني من 2018.

كما زادت معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء السعوديات بنسبة 0.1% إلى 19.7%، فيما بلغت معدلات المشاركة للرجال السعوديين 63.5%.

وتعمل الرياض في إطار استراتيجية "رؤية 2030" على تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، وذلك من أجل خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة وفق طريقة مستدامة.

وتستهدف "رؤية 2030" السيطرة على البطالة في المجتمع السعودي، وخفض معدلها إلى 7% ، ولاسيما بين السعوديين، وزيادة دور المرأة السعودية في العملية الاقتصادية.

المصدر: وكالات

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