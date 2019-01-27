وزير الطاقة السعودي يكشف عن "هدف طموح جدا" للمملكة على مدى 10 سنوات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال ( حوالي427 مليار دولار) في السنوات العشر القادمة.

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وأضاف الفالح أمس السبت: "يوم الاثنين سنطرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال غرف الصفقات، تفوق قيمتها 70 مليار ريال"، في إطار البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة واللوجيستيات.

وأشار إلى أن المملكة تعتزم في مرحلة لاحقة أن تعلن عن مشروعات في القطاعات العسكرية والقطاعات الكيماوية والمشروعات الصغيرة، بقيمة 50 مليار دولار. ولم يذكر إطارا زمنيا.

وتابع الوزير السعودي: "ما يطمح البرنامج استقطابه هو تريليون و600 مليون ريال من الاستثمارات"، منوها بأن هذا هدف طموح جدا لكنه سيكون على مدى 10 سنوات، ومن ثم سيكون هناك متسع من الوقت لتنفيذه.

من جهته، قال وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، خلال مؤتمر صحفي إن البرنامج سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجيستيات، بينها 5 مطارات جديدة و2000 كيلومتر من السكك الحديدية.

وأضاف أن من المأمول أن يسهم قطاع اللوجيستيات بمبلغ 221 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

المصدر: رويترز