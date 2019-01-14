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الفالح: الاقتصاد العالمي والطلب على النفط قويان

مال وأعمال

الفالح: الاقتصاد العالمي والطلب على النفط قويان
Reuters
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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طمأن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسواق، قائلا إن الطلب العالمي على النفط ما يزال قويا وإنه لا يتوقع أي تأثير من توترات التجارة الأمريكية الصينية على السوق.

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وأبلغ الوزير الصحفيين في أبوظبي اليوم الاثنين: "الاقتصاد العالمي قوي بما يكفي، لا يساورني قلق بالغ. إذا حدث تباطؤ، فسيكون فاترا وضحلا ووجيزا. العوامل الأساسية للطلب على النفط قوية بما يكفي وسوق النفط لن تتأثر. على صعيد المعروض، نحن متيقظون لأخذ الإجراء الملائم إذا تأثر الطلب".

وكانت مجموعة من منتجي النفط من داخل "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا والسعودية اتفقت في ديسمبر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 2019.

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وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، إذ انخفض مزيج "برنت" دون مستوى الـ60 دولارا للبرميل بعدما أظهرت بيانات ضعفا في تجارة ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

المصدر: "رويترز"

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