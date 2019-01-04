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العراق يؤكد التزامه باتفاق "أوبك+" لخفض إنتاج النفط

مال وأعمال

العراق يؤكد التزامه باتفاق
Reuters
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أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، التزام بغداد باتفاق "أوبك+"، لخفض إنتاج النفط الذي أبرمته المنظمة مؤخرا.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في بيان صحفي: "أوعز لمسؤولي الوزارة بالالتزام بالتخفيضات التي أقرتها أوبك ومنتجون آخرون من خارج المنظمة".

وأضاف الغضبان أن "العراق حريص على استقرار الإنتاج عند معدل 4.513 مليون برميل يوميا للأشهر الستة المقبلة".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ودول أخرى غير أعضاء في المنظمة، ضمن تحالف يعرف باسم أوبك+، في ديسمبر على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا في 2019. وتبلغ حصة أوبك من تلك التخفيضات 800 ألف برميل يوميا.

المصدر: RT

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