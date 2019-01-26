لافروف: تونس مهتمة بتطوير بنيتها التحتية بمساع روسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام محادثاته مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أن تونس مهتمة بمساهمة الشركات الروسية في تطوير البنية التحتية للبلاد.

وقال لافروف: "الزملاء التونسيون أبلغونا عن خطط تطوير البنية التحتية في بلادهم. هم مهتمون بأن تشارك الشركات الروسية خاصة تلك التي تعمل في شق الطرق و إقامة السكك الحديدية، في المناقصات ذات الصلة".

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وأشار الوزير إلى أنه خلال المحادثات، تم التوصل إلى تفاهم "لتسريع المصادقة على الاتفاق بين الحكومتين الموقع سابقا بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع بتوقيع عدد من المشاريع المتعلقة بتسهيل نظام التأشيرات والنقل البري والتعاون في حماية البيئة".

المصدر: نوفوستي