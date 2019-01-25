أزمة فنزويلا ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريبا بعد قيام اضطرابات في البلاد.

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ولمحت واشنطن يوم الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كاراكاس في مزيد من الاضطرابات السياسية والمصاعب الاقتصادية.

وأية عقوبات أمريكية على صناعة النفط الفنزويلية سيكون لها تداعيات كارثية على الاقتصاد الفنزويلي، ولكنها لن تبقى أيضا بدون أثر بالنسبة للولايات المتحدة، إذ أن وقف صادرات النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة سيرفع الأسعار ويضغط على المصافي الأمريكية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، وتشكل قرابة 39% من صادرات فنزويلا النفطية، وبالنسبة للولايات المتحدة تعد فنزويلا، العضو في منظمة "أوبك" رابع أكبر مصدر للنفط المستورد، وفقا لبيانات الجانب الأمريكي لشهر أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد التداولات بلغ خام القياس العالمي مزيج "برنت" 61.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، بزيادة 71 سنتا عن التسوية السابقة.

فيما سجلت عقود الخام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتا.

المصدر: وكالات