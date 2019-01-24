نوفاك: لا وجود لمقترح لعقد اجتماع طارئ بين "أوبك" والمستقلين حول فنزويلا

نفى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، وجود مقترحات لعقد اجتماع طارئ للجنة المراقبة المشتركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين بسبب الاضطرابات الحالية، الذي تشهدها فنزويلا.

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وفنزويلا عضو مؤسس في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ويبلغ إنتاجها نحو 1.23 مليون برميل من الخام يوميا، وتحتل المركز الثامن في ترتيب دول "أوبك" من حيث الإنتاج.

وتتخوف الأسواق أن يؤثر الاضطراب السياسي الذي تشهده فنزويلا سلبا على إمدادات النفط، ما ستكون له تداعيات على معروض الخام في الأسواق العالمية.

وأعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الأربعاء، بالرغم من وجود الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو، وحصل على دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا اللاتينية، فيما أيدت روسيا والصين ودول أخرى الرئيس الشرعي للبلاد مادورو، وقالت موسكو إن محاولة المعارضة الفنزويلية الاستيلاء على الحكم مخالفة للقانون الدولي.

المصدر: وكالات