روسيا تطلق مبادرة في "دافوس" لجذب استثمارات الشركات الأجنبية

أطلقت روسيا في إطار فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي مبادرة لتعزيز التعاون بين الدوائر الروسية الرسمية والشركات الدولية التي تجتمع في هذا الحدث الاقتصادي، الذي يعد الأكبر في العالم.

وتدعى المبادرة "البيت الروسي" وينظمها الصندوق "روسكونجرس"، المعني بتنمية العلاقات الاقتصادية لروسيا، وتهدف المبادرة لجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى الاقتصاد الروسي.

Roscongress.org

ومنذ انطلاق المنتدى الثلاثاء وحتى اليوم استقبل "البيت الروسي" أكثر من 300 ضيف، بمن فيهم رجال أعمال وخبراء اقتصاديون، حيث ناقشوا اتجاهات الاقتصاد العالمي والفرص الاستراتيجية لرجال الأعمال الروس والأجانب.

واستقبل "البيت الروسي" خلال فعاليات منتدى "دافوس" العام الماضي أكثر من 1000 ضيف من 60 دولة أجنبية، نظم خلالها أكثر من 50 فعالية وجلسة حوار.

المصدر: وكالات