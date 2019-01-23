شركة الوليد بن طلال تبارك اندماجا محتملا بين "كريم" و"أوبر"

كشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن أن شركة "المملكة القابضة" السعودية، التي تعتبر مساهما في شركة "كريم" للنقل بالشرق الأوسط، تدعم اندماجا محتملا بين "كريم" و"أوبر".

ونقلت "بلومبرغ" عن الرئيس التنفيذي لشركة "المملكة القابضة" طلال بن إبراهيم الميمان خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي بسويسرا، أن "الشركة لا تشارك في محادثات الاندماج بين "كريم" و"أوبر"، وليست طرفا فيها، إلا أنها تدعم الصفقة إذا حدثت بالفعل".

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وفي وقت سابق قالت تقارير، نقلا عن مصادر مطلعة، إن "أوبر" تجري محادثات للاستحواذ على "كريم" لمساعدتها على التوسع في الشرق الأوسط في صفقة من المتوقع أن تقدر قيمة "كريم" خلالها بـ2.5 مليار دولار.

واستحوذت "المملكة القابضة"، الذراع الاستثماري للملياردير السعودي الوليد بن طلال، على حصة نسبتها 7% في "كريم" عام 2017، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 62 مليون دولار.

وفي 2017 قادت "المملكة القابضة" مستثمرين آخرين لزيادة رأسمال "كريم" بإجمالي 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، كما تمتلك "المملكة القابضة" مقعدا في مجلس إدارة "كريم".

وتعتبر "كريم" من الشركات الرائدة في منصة التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل على توسيع خدماتها.

وتأسست في يوليو 2012، وتعمل في أكثر من 120 مدينة حول العالم وخلقت أكثر من مليون فرصة عمل في المنطقة.

المصدر: "بلومبرغ"