الوليد بن طلال يعزز استثماراته في "كريم" لنقل الركاب

كشفت شركة المملكة القابضة، التي يمتلكها الأمير السعودي الوليد بن طلال، عن خطة لزيادة رأس مال شركة "كريم"، الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء في بيان نشرته الشركة السعودية على موقعها اليوم الخميس أن المملكة القابضة ستقوم بعملية لزيادة رأس مال شركة "كريم" بالإضافة إلى مستثمرين آخرين بإجمالي 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

.@Kingdom_KHC احد اكبر المساهمين في شركة #كريم تقود عملية رفع رأس مال @Careem البالغة ٢٠٠ مليون دولار



Careem embarks on a US $200 million capital raise campaign led by @Kingdom_KHC one of its major shareholdershttps://t.co/kzsz3aQKos — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) October 18, 2018

وأضافت أن الخطوة تأتي استمرارا لاستراتيجيتها التي تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة الواعدة كما فعلت مؤخرا باستثمارها في شركة "ديزر" الفرنسية، ومضاعفة حصتها في شركة "ليفت" الأمريكية.

يذكر أن المملكة القابضة كانت قد استحوذت على حصة نسبتها 7% في شركة "كريم" في صفقة بلغت قيمتها 232.5 مليون ريال (62 مليون دولار) في عام 2017.

وتعتبر "كريم" أحدى الشركات الرائدة في منصة التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست في يوليو 2012، وتعمل في أكثر من 120 مدينة حول العالم وخلقت أكثر من مليون فرصة عمل في المنطقة.

المصدر: RT