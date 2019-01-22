 
مباشر

رونالدو يوافق على عقوبة السجن

مال وأعمال

رونالدو يوافق على عقوبة السجن
Reuters
المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcsj

أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه الضريبي وقبل بحبسه لـ23 شهرا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو.

إقرأ المزيد
رونالدو يمثل أمام القضاء يوم الثلاثاء

وواجه رونالدو تهمة التهرب في 4 قضايا ضريبية خلال فترة تواجده مع الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة Football Italia أن إصدار الحكم سيتم قريبا فيما من المستبعد دخول رونالدو السجن نظرا لأن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها في إسبانيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المصافحة شرط إجباري للحصول على الجنسية في الدنمارك