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الدين الخارجي الروسي يسجل أدنى مستوى في 10 سنوات ويبقى بين أدنى الديون الخارجية في العالم

مال وأعمال

الدين الخارجي الروسي يسجل أدنى مستوى في 10 سنوات ويبقى بين أدنى الديون الخارجية في العالم
Sputnik
دين روسيا الخارجي عند أدنى مستوى في عشر سنوات
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أفاد البنك المركزي الروسي بأن دين روسيا الخارجي، تراجع خلال 2018 بنسبة 12.4% وبلغ 453.7 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية.

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وقال المركزي إن الدين الخارجي للبلاد تراجع خلال العام الماضي بواقع 64.4 مليار دولار، ليصل في مطلع يناير الجاري إلى 453.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن انخفاض الدين الخارجي طال جميع القطاعات المؤسسية.

وبلغت حصة الحكومة والبنك المركزي من إجمالي الدين 56 مليار دولار فقط، فيما يقع باقي الدين 398 مليار دولار على عاتق الشركات والمصارف والأشخاص.

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: وكالات

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