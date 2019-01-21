روسيا مستمرة في تكديس الذهب

زادت روسيا احتياطياتها من الذهب خلال العام الماضي بنسبة 14.9% ليبلغ حجمها مطلع الشهر الجاري 2112 طنا، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وذكر المركزي، أن قيمة احتياطيات الذهب قد ارتفعت خلال 2018 من 76.7 مليار دولار إلى 86.9 مليار دولار.

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واحتياطيات الذهب هي جزء من احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت في 1 يناير الجاري مستوى 468.495 مليار دولار، بزيادة خلال 2018 قدرها 38.2 مليار دولار.

وتصدرت روسيا في الربع الثالث من 2018 دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند، ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي تحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس.

وتثابر روسيا منذ 2009 على شراء الذهب، ففي 2017 زادت احتياطيات الذهب بنسبة 13.9%. ويترافق ذلك مع زيادة في إنتاج روسيا من الذهب، والذي زاد خلال العام نفسه بنسبة 7%.

المصدر: "فيستي"